В Судане оползень уничтожил целую деревню

В Судане из тысячной деревни выжил только один житель
Кадр видео: Sadeia/X

В западной части Судана, в горном районе Марра, мощный оползень практически полностью уничтожил местную деревню. Как сообщает информагентство Reuters, в результате большей части ее населения выжить не удалось.

Стихийное бедствие произошло 31 августа, став следствием сильных ливней.

По информации агентства, из более чем тысячи жителей деревни удалось выжить лишь одному.

27 августа на Сахалине из-за селевого потока перекрыли движение на участке региональной трассы, соединяющей Невельск и Шебунино. Селевой сход объемом около 200 кубических метров произошел на 17-м километре автодороги. Для расчистки проезжей части была привлечена спецтехника. После затяжных дождей на 7-м километре этой же автодороги произошло разрушение водопропускной трубы и части земляного полотна. На поврежденном участке были проведены работы по подготовке к обустройству временной объездной дороги.

Ранее в городе Тырныаузе в Кабардино-Балкарии произошел сход селевых масс большого объема.

