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В Тырныаузе снова сошел селевой поток, ряд местных жителей эвакуируют

Коков: эвакуация жителей ряда домов началась в Тырныаузе, где сошел сель
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Эвакуация жителей домов, расположенных у поврежденного моста через реку Герхожан-Суу, началась в Тырныаузе (Кабардино-Балкария), где сошел сель. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

«Уважаемые жители города Тырныауз, объявляется эвакуация жителей переулка Молодежный, д. 1-4 и домов рядом с администрацией по проспекту Эльбрусский, д. 36-40. Просим вас незамедлительно покинуть свои дома и следовать указаниям ответственных лиц», — говорится в сообщении.

Глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков сообщил, что в городе Тырныаузе произошел сход селевых масс большого объема. В результате были повреждены системы газо-, водо- и электроснабжения. В республике был объявлен режим ЧС.

Коков добавил, что силами МЧС и муниципалитета осуществляется эвакуация жителей некоторых домов по переулку Молодежный, а также домов рядом со зданием администрации района по Эльбрусскому проспекту.

Подобный случай стал вторым за 10 дней. 22 июля в связи с произошедшим сходом селя в городе Тырныаузе, расположенном в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, был введен режим ЧС.

Сообщалось, что селевая масса, сошедшая по селепропускному лотку реки Герхожан-Суу, повредила мост. Водителям рекомендовали пользоваться объездной дорогой.

Ранее в Кабардино-Балкарии из-за селя закрылось движение по дороге в Эльбрусском районе.

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