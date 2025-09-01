Жительницу Воронежа приговорили к лишению свободы за кражу 20 плиток шоколада

В Воронеже женщину лишили свободы почти на три года за кражу шоколада

В Воронеже женщина получила реальный срок за кражу шоколада, сообщает УМВД по области.

Преступление, квалифицированное по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ, произошло в декабре 2023 года в сетевом магазине на улице Электровозная. Его совершили две ранее судимые женщины в возрасте 32 и 39 лет.

По версии следствия, одна из сообщниц украла 20 плиток шоколада на сумму 2799 рублей, пока другая следила за обстановкой. Затем они покинули магазин, не заплатив за выбранный товар, но в итоге были задержаны.

Железнодорожный районный суд признал их виновными в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору. Одна из фигуранток дела получила полгода принудительных работ и штраф в размере 27 тыс. рублей, а ее подельница — два года и семь месяцев колонии общего режима.

