Герой России поздравил воспитанников центра «Воин» с Днем знаний

В год своего трехлетия центр «Воин» перейдет на новые программы подготовки

В год своего трехлетия центр «Воин» перейдет на обновленные программы подготовки. Об этом сообщил его командир, Герой России и участник президентской программы «Время героев» Андраник Гаспарян во время поздравления школьников, студентов, педагогов и родителей с Днем знаний.

По словам Гаспаряна, новый учебный год должен стать временем развития, открытий и достижений. Он отметил, что в этом году центр «Воин» открывает третий учебный сезон. За это время в нем прошли подготовку уже десятки тысяч курсантов.

Уточняется, что воспитанники проходят программы, направленные на развитие лидерских качеств, командности, ответственности и профессиональной ориентации. В год трехлетия центра он переходит на обновленные образовательные программы.

«Наши ребята прошли настоящую школу жизни, где закаляется характер, учат командности, взаимной поддержке и лидерству, ответственности. Многим мы помогаем определиться с будущей профессией. Добро пожаловать в центр «Воин». С праздником! Вперед, к новым свершениям!», — сказал Гаспарян.