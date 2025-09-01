На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Герой России поздравил воспитанников центра «Воин» с Днем знаний

В год своего трехлетия центр «Воин» перейдет на новые программы подготовки
true
true
true
close
Telegram-канал «Центр «ВОИН»»

В год своего трехлетия центр «Воин» перейдет на обновленные программы подготовки. Об этом сообщил его командир, Герой России и участник президентской программы «Время героев» Андраник Гаспарян во время поздравления школьников, студентов, педагогов и родителей с Днем знаний.

По словам Гаспаряна, новый учебный год должен стать временем развития, открытий и достижений. Он отметил, что в этом году центр «Воин» открывает третий учебный сезон. За это время в нем прошли подготовку уже десятки тысяч курсантов.

Уточняется, что воспитанники проходят программы, направленные на развитие лидерских качеств, командности, ответственности и профессиональной ориентации. В год трехлетия центра он переходит на обновленные образовательные программы.

«Наши ребята прошли настоящую школу жизни, где закаляется характер, учат командности, взаимной поддержке и лидерству, ответственности. Многим мы помогаем определиться с будущей профессией. Добро пожаловать в центр «Воин». С праздником! Вперед, к новым свершениям!», — сказал Гаспарян.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами