В российском городе запретили надевать хиджабы и никабы в школу

В Нижневартовске запретили надевать хиджабы и никабы в школу
Bill Roque/Shutterstock/FOTODOM

В Нижневартовске детям запретили носить в школу религиозную одежду и ее атрибутику. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на директора департамента образования администрации города Оксану Серебренникову.

Собеседница пояснила, что с 3 сентября в РФ вступает в силу новый стандарт, регулирующий внешний вид школьников: образовательные организации могут самостоятельно устанавливать требования к внешнему виду детей.

«С учетом нового ГОСТа внесены изменения в локальные акты, в которых установлен запрет на ношение религиозной одежды и/или ее атрибутики, головных уборов, в том числе хиджабов и никабов», — заявила Серебренникова.

Власти оповестили образовательные организации о нововведении, разослав письма. Классные руководители должны довести эту информацию до родителей учащихся.

Ранее вопрос о запрете на ношение никабов и хиджабов в школах поднимал член СПЧ Кабанов.

