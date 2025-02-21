В РФ с 1 сентября разрешат использовать биометрию при посадке на поезд

Кабмин разрешил с 1 сентября 2025 года применять биометрию для посадки на поезд

С 1 сентября 2025 года пассажиры поездов дальнего следования смогут использовать биометрическую идентификацию при покупке билетов и посадке. Это следует из постановления правительства РФ.

Железнодорожные перевозчики получат право использовать федеральные системы биометрической идентификации при оформлении проездных документов на поезда дальнего следования. Это означает, что пассажиры смогут пройти идентификацию и аутентификацию с помощью своих биометрических данных, зарегистрированных в Единой системе идентификации и аутентификации, при наличии у перевозчика необходимого технического обеспечения.

Предполагается, что закрытое тестирование сервиса будет проходить в 2025 году, а граждане смогут воспользоваться услугой по итогам завершения всех этапов технологических испытаний.

До этого в Минтрансе заявили, что в аэропортах при прохождении предполетных процедур возможна биометрическая идентификация.

Ранее в Минэкономразвития раскритиковали идею авторизации на маркетплейсах по биометрии.