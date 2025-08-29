Арабские имена стали самыми популярными среди новорожденных в ХМАО

Мухаммад и Амина стали самыми популярными именами в ХМАО

По итогам августа в ХМАО самыми популярными среди новорожденных стали арабские имена Мухаммад и Амина. Об этом говорится в онлайн-реестре ЗАГС.

Так, с января по август имя Мухаммад получили 253 мальчика, а Аминой назвали 141 девочку.

Наряду с Мухаммадом самыми распространенными среди мальчиков остаются имена Михаил (186), Александр (166) и Артем (130). А среди девочек — следом Анна (139), София (130) и Сафия (129).

В России самыми популярными на протяжении всего 2025 года остаются имена София и Михаил. Согласно данным реестра, с начала этого года женским именем София назвали 13 тыс. 890 девочек, а имя Михаил дали 15 тыс. 992 мальчикам.

В России отказались от идеи законодательно ограничивать родителей в выборе необычных имен для новорожденных. Разработать универсальные формулировки оказалось невозможно, не нарушая конституционные права ребенка.

Согласно статистике ЗАГС, в 2025 году среди редких имен встречаются Космос, Эльбрус, Алмаз и даже Огнива. Однако аналитики отмечают, что родители постепенно возвращаются к традиционным вариантам.

