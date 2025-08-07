Как дать ребенку планшет и не пожалеть об этом

В последние годы споры о влиянии гаджетов на детей особенно обострились. Запрещать гаджеты детям — не выход, но и оставлять ребенка со смартфоном на весь день — не лучшая идея. Клинический психолог, эксперт Фонда «Обнаженные сердца» Татьяна Морозова рассказала, как у детей возникает зависимость от смартфона, как ее распознать, побороть и найти баланс для гармоничного развития ребенка в цифровую эпоху.

Как гаджеты влияют на детское развитие?

Исследования показывают: правильное использование технологий может приносить пользу. Гаджеты помогают получать информацию, развивают когнитивные и творческие навыки, мелкую моторику и социальные связи. «Они помогают учиться новому и общаться», — говорит Морозова. В разном возрасте детей интересуют разные игры, мультфильмы, фильмы, истории. Они часто обсуждают свои увлечения с друзьями и одноклассниками. При этом важно помнить, что осведомленность о том, что интересует сверстников, влияет на социальный статус ребенка.

При этом дети учатся, в первую очередь, в живом общении с людьми. «Ни один гаджет не заменит голос, эмоции и поддержку близких», — подчеркивает эксперт. Исследования показывают, что у детей, с которыми родители разговаривают мало, чаще возникают трудности с речью, памятью и вниманием.

Однако чрезмерное увлечение гаджетами несет серьезные риски как для физического, так и для психического здоровья ребенка: негативно влияя на зрение, осанку, концентрацию внимания, сон и эмоциональное состояние детей, а также увеличивает вероятность тревожных расстройств и депрессии.

За последние пять лет во многих странах Европы (Франция, Бельгия, Нидерланды, Италия, Греция и др.) детям запретили пользоваться гаджетами во время уроков. Подобный запрет также введен и в российских школах.

Одновременно с этим во всем мире растет понимание важности физической активности для здорового развития детей.

«Детям нужно много двигаться, а не сидеть часами с гаджетами. Физическая активность напрямую влияет на их внимание и психическое здоровье, — отмечает Морозова. — Меньше сидеть, больше двигаться — главный принцип здорового детства».

Почему возникает зависимость?

Одна из причин развивающейся зависимости связана с мгновенным подкреплением, которое дает использование гаджетов — будь то игра или полученный «лайк». Это активирует дофаминовую систему мозга.

«Когда гаджет становится единственным источником подкрепления, растут риски зависимости и эмоциональных проблем», — предупреждает психолог.

Основные сигналы появления зависимости — потеря контроля над временем, когда ребенок находится в режиме «онлайн», эмоциональные всплески при ограничении доступа, пренебрежение реальным общением, учебой и хобби. Часто это может сопровождаться нарушениями сна и изменениями в приеме пищи. Если родители замечают подобные тревожные симптомы, очень важно обратиться за помощью к специалистам.

Запретить невозможно, но можно контролировать

Полностью исключать гаджеты из жизни ребенка кажется малореалистичным, однако важно регулировать их использование. ВОЗ рекомендует не давать гаджеты маленьким детям (до полутора — двух лет). Их использование детьми до четырех лет допустимо не более одного часа в день, при этом подчеркивается, что использовать гаджет лучше только совместно с взрослыми. В возрасте от четырех до восьми лет время использования можно постепенно увеличить, но не более двух часов в день с обязательными перерывами. Подобного рода игрушки необходимо убирать за один-два часа до сна, чтобы не нарушать его качество.

Родителям также важно установить четкие семейные правила, когда используются или не используются гаджеты, например, семейные обеды или ужины без телефонов (эти правила касаются всех членов семьи без исключения). Важно также следить за контентом и количеством времени его использования. В некоторых ситуациях хорошо работают таймеры, которые помогают избегать споров.

Поощряйте живое общение, совместные игры и активный досуг без экранов. Помните, что собственный пример — самый сильный инструмент: используйте гаджеты разумно. И, конечно, будьте внимательны к эмоциональному состоянию ребенка и не откладывайте обращение за помощью, если замечаете тревожные признаки.

Для людей, которые по разным причинам не могут использовать речь или имеют серьезные затруднения с ее использованием, гаджеты дают возможность общаться — выражать свои желания, комментировать, задавать вопросы и т. д. Если ребенок начинает пользоваться планшетом или телефоном для общения, специалисты советуют отключить дополнительные функции электронного устройства. Еще одна рекомендация — использование разных устройств: одно для общения, другое — для развлечений. Ограничивать время использования устройства для коммуникации не гуманно.

Мир реальный, мир виртуальный

Гаджеты не заменяют родительского внимания и общения, которые формируют психическое здоровье и навыки, определяющие будущее ребенка.

«Если ребенок не получает достаточно поддержки в семье, он ищет ее в виртуальном мире», -— предупреждает психолог.

Исследования показывают, что не интеллект или академические навыки, а эмоциональное благополучие в детстве определяет успешность во взрослой жизни. Ключевые навыки — самоконтроль, способность строить доверительные отношения и справляться со стрессом — формируются именно в общении с близкими людьми, а не через экраны.