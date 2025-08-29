Бастрыкин отметил рост числа преступлений мигрантов на юге России

Число совершенных иностранцами преступлений в Южном федеральном округе выросло на 17%. Об этом на оперативном совещании в Сочи заявил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

По словам председателя СК, всего было зафиксировано почти две тысячи случаев.

Кроме этого на совещании поднимался вопрос преступлений, связанных с расселением людей из аварийного жилья. Здесь также отмечен рост числа преступлений, в то время, как тысячи граждан продолжают жить в небезопасных условиях, отметил глава СК. Он поручил региональным подразделениям активнее работать с жалобами населения и взаимодействовать с органами власти.

Обсуждалась также и проблема невыплаты заработной платы. На начало 2025 года долг по зарплатам в ЮФО составлял 168 млн рублей, к июлю он сократился на треть и составил 111 млн рублей, но около 1 тыс. работников по-прежнему не получили свои деньги.

В Генпрокуратуре ранее сообщили о росте подростковой преступности в России. По данным ведомства, число преступлений, совершенных подростками, увеличилось на 18% и достигло 13,8 тыс. случаев.

