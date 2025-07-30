В России предложили верифицировать иностранцев на сайтах знакомств

В ГД предложили обязать иностранцев проходить верификацию на сайтах знакомств

Депутат Госдумы Владислав Даванков предложил главе МВД Владимиру Колокольцеву обязать иностранцев проходить верификацию на сайтах знакомств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо.

«Просим вас проработать механизм обязательной верификации иностранных граждан при регистрации на сервисах онлайн-знакомств с использованием данных «Цифрового профиля иностранного гражданина», — говорится в документе.

В письме отмечается, что отсутствие верификации позволяет мошенникам и вымогателям безнаказанно совершать преступления, а рост преступности среди мигрантов требует усиления контроля за ситуацией.

По словам Даванкова, введение обязательной верификации позволит силовикам оперативно вычислять преступников и поспособствует усилению защищенности пользователей.

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