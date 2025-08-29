«Восток-1» подал ходатайство об отмене мер по иску ГП

Акционерное общество «Рыболовецкий колхоз «Восток-1» подало в Арбитражный суд Приморья заявление об отмене решения об обеспечительных мерах, наложенных в рамках иска Генпрокуратуры. Об этом сообщается в материалах дела, опубликованных на сайте суда.

Заявление об отмене обеспечения искового заявления «Восток-1» подал 28 августа.

Накануне сообщалось, что арбитражный суд Приморского края запретил эксплуатацию судов компании «Рыболовецкий колхоз «Восток-1» на время рассмотрения иска Генеральной прокуратуры.

26 августа Генпрокуратура России подала в арбитражный суд Приморского края иск на взыскание с владивостокского АО «Рыболовецкий колхоз «Восток-1» и его контролирующих лиц более 37,6 млрд рублей компенсации вреда биоресурсам. Уточняется, что иск еще не принят к рассмотрению. Ответчиками также указаны четыре физлица, три компании и шесть членов семьи Шегнагаевых, которые являются бывшими и нынешними акционерами колхоза, включая гражданина Белиза и резидента США Валерия Шегнагаева. Его прокуратура считает реальным бенефициаром предприятия.

Ранее Росрыболовство потребовало отозвать квоты на вылов у приморского рыболовецкого колхоза «Восток-1».