Турист на 18 дней оказался в ловушке в джунглях Амазонки из-за сезона дождей, пишет Daily Mail. Cам мужчина называет свое спасение чудом.

Путешествие блогера Каллана Боула в джунгли Амазонки обернулось борьбой за выживание, когда незнание о сезоне дождей привело к его полной изоляции в отдаленной деревне на колумбийско-бразильской границе.

Как рассказал сам турист, он отправился в Колумбию, а затем на чартерном рейсе добрался до окраины тропического леса. Он планировал на лодке по реке достичь Бразилии за пять дней, но затея провалилась из-за проливных дождей, которые он не учел. Судно сломалось, и Боул оказался в ловушке в муниципалитете Сан-Габриэль-да-Кашуэйра, где проживает менее 3000 человек.

«Я искренне думал, что мне конец. Я оставался на одном месте почти три недели и чувствовал себя в ловушке паранойи», — поделился эмоциями путешественник.

Три дня непрерывного ливня сменились мучительными неделями в ожидании помощи. Мужчину приютила местная семья, общение с которой было крайне затруднено из-за языкового барьера — они говорили на диалекте тариана, непереводимом даже с помощью телефона. Спасением стал случай: военный самолет, эвакуировавший в Бразилию раненого, забрал Боула с собой.

Спустя две недели испытаний блогер благополучно вернулся на родину, потеряв значительный вес и покрытый укусами насекомых. Несмотря на риск заболеть малярией или желтой лихорадкой, он называет этот опыт фантастическим и благодаря гостеприимству местных жителей жаждет новых приключений.

Ранее в Бразилии женщины накачали туриста наркотиками и ограбили его.