На Сахалине продолжается ликвидация последствий циклона

В Невельском районе Сахалина, в селе Колхозное, все дома и приусадебные участки освободились от воды после мощного циклона. Уровень воды в реке Казачки снижается, на месте работают специалисты МЧС, сообщает пресс-служба ведомства.

В МЧС отметили, что специалисты доставляют продукты питания, перевозят жителей села и медиков — всего переправили более 50 человек. Помимо этого, в район подтопления доставили мотопомпы для откачки воды и тепловые пушки для просушки домов. По информации МЧС, в пункте временного размещения в настоящий момент остаются 8 человек.

В районе работает специальная комиссия для оценки причиненного стихией ущерба, заключили в МЧС.

Накануне в Невельском районе Сахалина из-за прошедшего циклона объявлен режим ЧС муниципального уровня. В результате обильных дождей затопило 130 домов. Свыше 20 частных домов, были отрезаны дождевым паводком из-за повреждения автомобильного моста.

Ранее метеорологи предупредили, что осенью 12 регионам РФ грозят подтопления из-за сильных дождей.