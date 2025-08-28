Подтопления грозят 12 российским регионам из-за сильных дождей

Сильные дожди, которые могут привести к подтоплениям, ожидаются осенью в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Крыму, Краснодарском и Ставропольском краях и еще ряде регионов. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на метеорологов.

Погода начнет портиться в Центральной России и на северо-западе страны во второй половине сентября и следующие месяцы осени.

Наиболее изменчивая погода в первый месяц осени ожидается на Дальнем Востоке. В Приморском крае, на Сахалине и в южной части Хабаровского края прогнозируются обильные осадки и частые перепады температуры, рассказал газете научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик отметил, что начало осени на всей территории России будет теплым, прогнозируется положительная аномалия.

Прогнозируемое увеличение количества ливней и ураганов связано с изменением погодных условий — потеплением, заявила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Она объяснила, что холодный атмосферный фронт сталкивается с жаркой погодой, что может приводить к катаклизмам.

До этого глава МЧС Александр Куренков сообщил, что ведомство прогнозирует рост числа метеорологических катаклизмов из-за глобального изменения климата.

Ранее жителей Камчатки предупредили о надвигающемся разрушительном урагане.