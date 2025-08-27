На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян призвали не терпеть и не сдерживать позывы к мочеиспусканию

Врач Моисеенко: мочиться нужно каждые 2-3 часа, даже если сильно не хочется
HenadziPechan/Shutterstock/FOTODOM

Ситуации, когда приходится терпеть позывы к мочеиспусканию, возникают у каждого. Однако, как предупредил в разговоре с «Газетой.Ru» уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Алексей Моисеенко, если это происходит регулярно, это может обернуться серьезными последствиями для здоровья мочевыделительной системы.

В частности, по его словам, это чревато перерастяжением мочевого пузыря и снижением тонуса мышц.

«Со временем мочевой пузырь может потерять способность полностью сокращаться, что приводит к остаточной моче, затрудненному мочеиспусканию и чувству неполного опорожнения», — предупредил Моисеенко.

Также, по его словам, возрастает риск инфекций мочевыводящих путей (ИМП), так как застой мочи в мочевом пузыре создает благоприятную среду для размножения бактерий. Это увеличивает риск развития цистита (воспаления мочевого пузыря) и пиелонефрита (воспаления почек).

Другая опасность — развитие недержания мочи на фоне перерастяжения мышц мочевого пузыря. Недержание мочи может быть стрессовым (возникать при кашле, чихании или физической нагрузке) или ургентным (возникать при внезапном сильном позыве к мочеиспусканию).

«При длительном застое мочи в мочевом пузыре в нем могут образовываться камни. Они способны вызывать боль, дискомфорт, частые позывы к мочеиспусканию, кровь в моче и другие неприятные симптомы. Для удаления камней может потребоваться хирургическое вмешательство», — продолжил Моисеенко.

По его словам, в тяжелых случаях регулярное терпение позывов к мочеиспусканию может привести к нарушению функции почек. Постоянное давление переполненного мочевого пузыря на мочеточники может затруднять отток мочи из почек, что может привести к гидронефрозу (расширению почечной лоханки) и, в конечном итоге, к почечной недостаточности.

Чтобы избежать неприятных последствий, врач поделился рекомендациями.

«Не терпите позывы к мочеиспусканию — старайтесь посещать туалет, как только почувствуете позыв. Не ограничивайте потребление жидкости — выпивайте достаточное количество воды в течение дня (около 2 литров). Мочитесь регулярно, каждые 2-3 часа. Даже если у вас нет сильного позыва, рекомендуется посещать туалет для профилактики застоя мочи. Не торопитесь при мочеиспускании и убедитесь, что мочевой пузырь полностью опорожнен», — посоветовал специалист.

В заключение он посоветовал не откладывать визит к урологу, если наблюдаются частые позывы, болезненное мочеиспускание, недержание мочи или другие неприятные симптомы.

Ранее уролог развенчал популярные мифы об аденоме простаты.

