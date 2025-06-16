Уролог развенчал популярные мифы об аденоме простаты

Аденома простаты — диагноз, который ставят каждому второму мужчине после 60 лет. Но означает ли это, что болезнь — возрастная норма? Врач-уролог, андролог «СМ-Клиника» Константин Мысков в беседе с «Газетой.Ru» развенчал самые распространенные мифы про аденому и объяснил, почему важно не «запускать» свое здоровье.

Самый популярный миф про аденому, по словам врача, связан с тем, что это злокачественное онкологическое новообразование. Между тем, с медицинской точки зрения, аденома — это доброкачественная гиперплазия предстательной железы (разрастание железистой ткани), которая, хотя и доставляет по мере роста много неприятностей своему «хозяину», однако не перерождается в рак.

«Хочу обратить внимание, что аденома и рак предстательной железы — это разные по своей природе заболевания, не связанные между собой каким-либо образом. Ключевая роль в развитии аденомы отводится дисбалансу мужских гормонов андрогенов, в частности дигидротестостерону. Избыток этого гормона в организме 40–45-летнего мужчины приводит к активному делению клеток простаты и росту доброкачественной узловой ткани. Особенность аденомы — отсутствие метастазов в соседние органы (мочевой пузырь, кишечник, прямую кишку), а рак простаты как раз и отличается активным метастазированием», — сказал Мысков.

Еще один миф про аденому связан с нерегулярной половой жизнью мужчины. Однако эта теория тоже не подтверждается современной медициной. Застойные явления в малом тазу могут усугублять течение заболевания, однако даже при высокой половой активности никто не застрахован от развития аденомы.

Кроме того, многие мужчины воспринимают гиперплазию простаты как неизбежную часть старения организма, что тоже относится к разряду домыслов. Уролог подчеркнул, что с возрастом риски развития аденомы у мужчин, конечно, значительно возрастают, но заболевание может настигнуть отнюдь не каждого пожилого пациента. Многое зависит от образа жизни, гормонального фона, а иногда и наследственности. Поэтому в случае с аденомой неуместно говорить про «возрастную норму».

Чем больше объем предстательной железы, тем ярче симптоматика заболевания. Но и здесь все не так однозначно, считает Мысков. Связывать напрямую объем простаты с симптомами — ошибка. Здесь нужна комплексная оценка состояния больного человека.

Нарушения мочеиспускания и другие проблемы могут появиться у пациентов не только с увеличенной простатой, но и при ее нормальных размерах. Основной момент связан с тем, куда и как растет аденома простаты. При росте новообразования в сторону мочевого пузыря может постепенно нарушиться нормальный акт мочеиспускания, у мужчины случаются частые позывы, но полностью опорожнить мочевой пузырь не удается. Такое состояние опасно осложнениями, прежде всего, острой задержкой мочи.

Уролог также опроверг мнение по поводу того, что аденому простаты обязательно лечат хирургическим путем. На самом деле выбор методики зависит от ряда клинических показаний, которые учитываются специалистами.

«В случае с аденомой все очень индивидуально. Одним пациентам подходит лекарственная терапия, другим — операция. Сейчас многим пациентам с простатой выполняют трансуретральную резекцию (ТУР), которая считается «золотым» стандартом в эндоскопической хирургии. Но у этой методики есть альтернатива — водно-паровая терапия Rezum. По сравнению с открытополостными операциями достоинств у новой методики немало: это меньшая травматичность и отсутствие послеоперационных осложнений, возможность проведения процедуры при меньших размерах аденомы, восстановление функций простаты и скорое выздоровление», — пояснил Мысков.

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