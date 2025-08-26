Член ОП высказалась о предоставлении родителям выходного 1 сентября

Инициатива о закреплении за работающими родителями выходного дня 1 сентября является обоснованной и своевременной, однако несет риски для малого бизнеса и может осложнить работу предприятий с непрерывным графиком. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказала заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по экономике и трудовым отношениям Ольга Голышенкова.

«Для микро-предприятий и малого бизнеса, где каждый сотрудник на счету, внезапный выходной даже нескольких сотрудников может создать операционные трудности. Здесь важно предусмотреть переходный период и, возможно, механизмы поддержки», — сказала Голышенкова.

Она добавила, что на заводах, в экстренных службах и медицинских учреждениях предоставление всем желающим выходного дня невозможно физически, поэтому потребуются четкие разъяснения и гибкость кадровых служб.

В августе депутаты внесли на рассмотрение Государственной думы законопроект, предусматривающий предоставление родителям школьников возможности брать выходной 1 сентября. Изменения предлагается внести в статью 128 Трудового кодекса Российской Федерации.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что по семейным обстоятельствам работник вправе получить отпуск без сохранения заработной платы по письменному заявлению, а его длительность определяется по соглашению с руководителем. Однако, обращают внимание депутаты, начальство не всегда признает День знаний уважительной причиной для предоставления отгула.

Ранее в Госдуме предложили ввести ежегодную выплату семьям с детьми к 1 сентября.