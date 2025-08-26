На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Родителям школьников объяснили, как взять выходной на 1 сентября

Минтруд: родители могут посетить школьную линейку, взяв выходной в счет отпуска
Алексей Майшев/РИА Новости

Родители школьников, которые хотят побывать 1 сентября на линейке у своих детей, могут оформить отпуск за свой счет. Об этом сообщил Минтруд России в Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что отпуск за свой счет предоставляют в том числе по семейным обстоятельствам. Некоторым категориям граждан, например инвалидам, не имеют права отказать в такой просьбе.

Кроме того, у родителей есть еще один вариант провести 1 сентября вместе со своим ребенком. Можно взять выходной из ежегодного оплачиваемого отпуска. В Минтруде сообщили, что даже если эта дата не указана в графике отпусков, по согласованию с работодателем можно внести изменения.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин высказался о пересмотре формата, объема и содержания домашних заданий. По его словам, главная цель изменений — избавиться от формализма и избежать напрасной траты времени при выполнении заданий.

Володин напомнил, что в российскую систему образования были внедрены различные нововведения по примеру других стран. По его словам, часть из них действительно помогает учебному процессу и лучшему усвоению материала.

Ранее сообщалось, что в ряде городов России изменили формат школьных линеек 1 сентября.

