Российская пенсионерка поверила в историю о замене домофона и лишилась 9,5 млн

Shutterstock

Аферисты несколько месяцев общались с пенсионеркой из Казани и под разными предлогами выманили у нее миллионы рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Республике Татарстан.

Первоначально мошенники связались с пожилой женщиной и заявили ей о смене кода от домофона, также попросили продиктовать им необходимую комбинацию цифр. Далее ей звонили аферисты, которые представлялись специалистами «службы поддержки» и Росинфомониторинга. Они убедили собеседницу передать 2,3 млн рублей курьеру, «чтобы обезопасить счета».

Узнав, что пенсионерка владеет недвижимостью, ее уговорили продать квартиру, а вырученные 7 млн рублей передать неизвестным.

«Все действия потерпевшей проходили под строгим контролем мошенников. Лишь спустя время она пришла в себя и поняла, что стала жертвой обмана», — рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» УК РФ.

Ранее сообщалось, что Минцифры представило второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками.

