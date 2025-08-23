На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянка совершила 30 краж на 2,5 млн рублей из ювелирных и продуктовых магазинов

В Красноярске женщина крала золото и продукты из магазинов и продавала незнакомцам
Shutterstock

В Красноярске перед судом предстанет 40-летняя местная жительница, обвиняемая в серии краж из магазинов, за пять месяцев женщина похитила ювелирные изделия и продукты на общую сумму более 2,5 млн рублей. Об этом сообщает краевая прокуратура.

По данным следствия, с августа по декабрь 2024 года женщина регулярно совершала кражи в торговых точках Красноярска и близлежащих районов. В ювелирных салонах она, примеряя украшения, различными способами отвлекала продавцов и похищала изделия из золота, которые затем продавала незнакомцам на улицах города.

Помимо ювелирных изделий, обвиняемая систематически воровала продукты питания, наполняя пакеты товарами и проходя мимо касс. Всего было зафиксировано 30 эпизодов краж. Личность воровки установили по камерам видеонаблюдения, общая сумма причиненного ущерба превысила 2,5 млн рублей.

Обвиняемая, ранее неоднократно судимая за аналогичные преступления, полностью признала свою вину и выразила готовность возместить нанесенный ущерб. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Ранее в Воркуте пойманный на воровстве подросток жестоко избил сотрудника магазина.

