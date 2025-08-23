На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Иркутской области медведь сломал забор на даче и напугал пенсионерку

В Иркутской области ищут медведя, пришедшего в поселок к дачникам
ArCaLu/Shutterstock/FOTODOM

В Иркутской области ищут медведя, который приблизился к дачным поселкам в Усть-Илимском и Братском районах, хищник успел повредить забор на одном из участков. Об этом сообщает портал Irk.ru.

21 августа в полицию Усть-Илимского района обратилась местная пенсионерка. Она сообщила, что на территории садоводства «Березка» медведь повредил забор на дачном участке ее соседей. На место оперативно выехали специалисты, однако к их приезду хищник скрылся.

Следов присутствия опасного животного в непосредственной близости от домов обнаружено не было. В тот же день похожий инцидент был зафиксирован в другом месте — в садоводстве «Чайка» в Братске. По словам местной дачницы, она сначала услышала подозрительные звуки со стороны улицы, а затем ее супруг обнаружил рядом с их домом четкие отпечатки медвежьих лап. Охотоведы продолжают поиски зверя.

До этого в ХМАО местный житель нос к носу столкнулся с молодым медведем на территории гаражного кооператива. Когда животное приблизилось на расстояние нескольких метров, автовладелец решил проверить, что за шум раздается из-за двери. Мужчина выглянул из-за гаража и, и увидев зверя, быстро переместился в авто. Медведь, также испугавшись, убежал с территории гаражей.

Ранее в Иркутской области медведь напал на мужчину, пострадавший в больнице.

