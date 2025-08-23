В ФСБ заявили о попытках Киева вовлечь россиян в диверсии через мессенджеры

ФСБ: Украина вербует россиян в Telegram и WhatsApp для диверсий

Спецслужбы Украины ведут активную деятельность в интернете и мессенджерах, включая Telegram и WhatsApp, пытаясь вовлечь россиян в диверсии и теракты. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ФСБ.

В Центре общественных связей ведомства пояснили, что украинские вербовщики пользуются доверчивостью граждан и склоняют их к совершению тяжких и особо тяжких преступлений. В ФСБ подчеркнули, что за такие действия предусмотрены длительные сроки лишения свободы.

В МВД России напоминали, что большая часть дистанционных преступлений совершается при помощи мессенджеров.

«Мессенджеры активно применяются мошенниками для отправки сообщений и звонков, в том числе по видеосвязи», — отметили в ведомстве.

Отмечается, что украинские кол-центры предпочитают данный способ связи, так как звонки через мессенджеры сложнее отследить и заблокировать, чем обычные звонки. Кроме того, мессенджеры служат средством вербовки граждан РФ украинскими спецслужбами для совершения различных преступлений.

Ранее в ДНР арестовали двух россиян, завербованных спецслужбами Украины.