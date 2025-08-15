В полиции напомнили об опасности использования мессенджеров

Большая часть дистанционных преступлений совершается при помощи мессенджеров. Об этом сообщили в МВД России.

«Мессенджеры активно применяются мошенниками для отправки сообщений и звонков, в том числе по видеосвязи», — отметили в ведомстве.

Отмечается, что украинские кол-центры предпочитают данный способ связи. Это связано с тем, что звонки через мессенджеры сложнее отследить и заблокировать, чем обычные звонки.

Кроме того, мессенджеры служат средством вербовки граждан РФ украинскими спецслужбами для совершения различных преступлений.

В свою очередь эксперт по кибербезопасности Владимир Ульянов отметил, что блокировка звонков в WhatsApp и Telegram не защитит россиян от атак мошенников, так как они чаще всего используют для этого обычные вызовы по сотовой связи, а в мессенджерах пишут сообщения.

