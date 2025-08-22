На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экс-министру Хабаровского края предъявлено обвинение в растрате

ТАСС: бывшему чиновнику Хабаровского края Бойченко предъявлено обвинение
true
true
true
close
Vladimir Tretyakov/Shutterstock/FOTODOM

Следствие предъявило обвинение по делу о растрате бывшему министру здравоохранения Хабаровского края Юрию Бойченко, сообщили ТАСС в пресс-службе Басманного суда.

Как отмечается в сообщении, Бойченко обвиняют в растрате при заключении госконтрактов на поставку медоборудования по завышенной цене. Следствие считает его причастным к хищению более 100 млн рублей. Он арестован на 1 месяц 23 суток.

21 августа Басманный суд Москвы отправил в СИЗО Юрия Бойченко.

Арест экс-чиновника связан с расследованием уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего заместителя председателя правительства региона по социальным вопросам Евгения Никонова. В июле 2024 года его арестовали по обвинению в получении взятки.

Юрий Бойченко был назначен исполняющим обязанности министра здравоохранения Хабаровского края в феврале 2021 года, а уже через год был утвержден в должности главы ведомства. Уволился с должности по семейным обстоятельствам в феврале 2024 года.

Ранее россиянам объяснили разницу между взяткой и откатом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами