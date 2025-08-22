Экс-министру Хабаровского края предъявлено обвинение в растрате

Следствие предъявило обвинение по делу о растрате бывшему министру здравоохранения Хабаровского края Юрию Бойченко, сообщили ТАСС в пресс-службе Басманного суда.

Как отмечается в сообщении, Бойченко обвиняют в растрате при заключении госконтрактов на поставку медоборудования по завышенной цене. Следствие считает его причастным к хищению более 100 млн рублей. Он арестован на 1 месяц 23 суток.

21 августа Басманный суд Москвы отправил в СИЗО Юрия Бойченко.

Арест экс-чиновника связан с расследованием уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего заместителя председателя правительства региона по социальным вопросам Евгения Никонова. В июле 2024 года его арестовали по обвинению в получении взятки.

Юрий Бойченко был назначен исполняющим обязанности министра здравоохранения Хабаровского края в феврале 2021 года, а уже через год был утвержден в должности главы ведомства. Уволился с должности по семейным обстоятельствам в феврале 2024 года.

