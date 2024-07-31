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Суд арестовал зампреда правительства Хабаровского края

Зампред правительства Хабаровского края Никонов арестован на два месяца

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Алексей Даничев/РИА Новости

Центральный районный суд города Хабаровска арестовал заместителя правительства Хабаровского края Евгения Никонова на два месяца. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Никонова взяли под стражу в зале суда. Он арестован до 29 сентября 2024 года.

30 июля газета Aif.ru со ссылкой на источники писала, что Никонов задержан сотрудниками ФСБ и МВД в здании правительства региона по подозрению в получении взяток в особо крупном размере.

Предварительно, чиновник получал незаконные деньги при махинациях с контрактами. Отмечается, что вместе с Никоновым действовали несколько подчиненных и аффилированных лиц. Они организовывали системные хищения средств при закупках в медицинской сфере и строительстве.

До этого управляющий партнер Адвокатского бюро Омской области, адвокат Вячеслав Перистый рассказал, что об актуальности проблемы коррупции в России свидетельствует растущая с каждым годом статистика осужденных за взяточничество. Для начала необходимо знать, что понимается под дачей взятки и при каких условиях деяние будет носить криминальный характер.

Ранее в России захотели отбирать имущество у жен и детей коррупционеров.

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