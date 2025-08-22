Движение судов запретят в акватории вокруг острова Русский на время ВЭФ

Во Владивостоке на время ВЭФ закроют акваторию вокруг острова Русский

Движение судов в акватории залива Петра Великого в районе Владивостока запретят на время Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщили ТАСС в правительстве Приморского края.

Ограничения будут действовать с 00:00 2 сентября по 24:00 6 сентября по местному времени в акватории залива Петра Великого в бухтах Новик, Аякс и Парис, а также в акватории Амурского залива под низководным мостом с установленной запретной зоной 500 метров к западу и востоку от низководного моста.

В них запрещаются стоянка и передвижение всех судов, в том числе маломерных и парусных. Исключение — суда, привлеченные к мероприятиям по подготовке и проведению форума, а также специальные спасательные суда.

ВЭФ-2025 состоится 3–6 сентября во Владивостоке. Предыдущий форум проходил в эти же даты. Главной темой этого года будет сотрудничество во имя мира и процветания, заявили в «Росконгрессе».

Ранее сообщалось, что в Приморье во время проведения ВЭФ ограничат полеты воздушных судов.