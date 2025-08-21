Коста-Рика передаст РФ обвиняемого в крупном мошенничестве россиянина

Коста-Рика экстрадирует в Россию бывшего гендиректора энергосбытовой компании «Электрон» Камала Кимпаева, которого обвиняют в мошенничестве и легализации преступных доходов. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

«Компетентные органы Республики Коста-Рика по требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации экстрадируют Камала Кимпаева», — говорится в пресс-релизе.

Сообщается, что уголовное дело в отношении фигуранта проходит по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и пункту «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

По данным следствия, Кимпаев вместе с руководителем «Электрона» Замиром Абдурагимовым брали деньги за потребление электроэнергии, принадлежащей «Россети Северный Кавказ». Размер ущерба энергокомпании составил почти 830 млн рублей. Впоследствии через расчетный счет «Электробыт-М» они легализовали более 26 млн рублей.

В 2022 году Кимпаев был заочно арестован и объявлен в международный розыск. В августе 2024 года он был задержан на территории Коста-Рики. В ведомстве уточнили, что мужчину переправят транзитом через Колумбию и Турцию в Москву.

До этого RTVI писали о том, что в Турции задержали организатора управляющего филиалом Социального фонда РФ в Ингушетии Ислама Сейнароева. Следственный департамент министерства внутренних дел России считает экс-чиновника одним из организаторов миллиардных хищений из фонда.

Ранее бывшему банкиру Пугачеву вынесли приговор за хищение 28 млрд.