В Турции задержан организатор хищения 2 млрд рублей из Соцфонда России

В Турции задержан организатор хищения 2 млрд рублей из Социального фонда России Ислам Сейнароев. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на источники.

Сейнароев в прошлом управлял филиалом Соцфонда в Ингушетии. Следственный департамент министерства внутренних дел России считает экс-чиновника одним из организаторов миллиардных хищений из фонда.

По данным RTVI, при задержании Сейнароев не оказал сопротивления. Источники рассказали, что экс-чиновник чувствовал себя в Турции в полной безопасности. Совместно с бывшим замминистра МВД Ингушетии, Сейнароев занялся в Турции оптовыми поставками клубники и бананов, попутно сдавал в аренду принадлежащие ему виллы.

Сейчас россиянина готовят к экстрадиции.

Летом прошлого года сообщалось, что предполагаемого подельника Сейнароева, старшего брата главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова задержали по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Информацию об этом подтвердил сам глава российского региона.

Ранее в Москве арестовали заместителя гендиректора Агентства по страхованию вкладов.