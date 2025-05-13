Бывшему банкиру Пугачеву вынесли приговор за хищение 28 млрд

Тверской суд Москвы приговорил бывшего владельца Международного промышленного банка Сергея Пугачева к 14 годам лишения свободы — его признали виновным в хищении более 28 млрд рублей и злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Суд установил, что Пугачев, используя служебное положение, организовал хищение средств в особо крупном размере и способствовал действиям, которые нанесли серьезный ущерб банку. Ему также назначили штраф в 800 тыс. рублей и запрет на занятие руководящих должностей в банковской сфере на три года. Срок заключения будет отсчитываться с момента его задержания или экстрадиции.

Следствие выяснило, что в 2008–2009 годах Пугачев вместе с другими фигурантами дела — Александром Диденко и Дмитрием Амунцем — участвовал в схеме по выводу средств из банка. В 2010 году по его указанию один из руководителей банка подписал документы, лишившие организацию права на обеспечение по выданным кредитам, что привело к потерям свыше 64 млрд рублей и последующему банкротству банка.

Кроме уголовного наказания, суд удовлетворил гражданский иск — с Пугачева взыскали более 28,7 млрд рублей в пользу Агентства по страхованию вкладов, действующего от имени пострадавшего банка. Арест на имущество Пугачева, оцениваемое более чем в 4 млрд рублей, сохранили.

Пугачев покинул Россию и был объявлен в международный розыск. Франция, где он получил гражданство, отказала в его экстрадиции. Остальные участники дела уже получили сроки: Диденко — три года, Амунц — семь, Илларионова — четыре.

Ранее фигуранта дела экс-губернатора Курской области этапировали в Москву и продлили арест.