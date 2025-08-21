В Госдуме напомнили о праве россиян на бесплатное протезирование зубов

В России некоторые категории граждан имеют право воспользоваться услугами по бесплатному протезированию зубов. Эта мера поддержки доступна, в частности, Героям России, ветеранам труда, военным пенсионерам и другим лицам, имеющим особые заслуги. Об этом RT сообщил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Чтобы воспользоваться этой возможностью, необходимо обратиться в органы соцзащиты, предоставив набор требуемых документов и заключение стоматолога о необходимости провести протезирование, рассказал парламентарий.

«После рассмотрения заявления в течение десяти дней выдаётся талон, который позволяет провести процедуру в государственной стоматологической клинике, — отметил Чалпин. — Важно, что регионы имеют право расширять федеральный перечень льготников, учитывая местные особенности и потребности».

При оформлении заявки важно учитывать, что в некоторых регионах на получение услуги уже есть очереди – они могут достигать нескольких лет, предупредил парламентарий. При этом есть отдельные категории граждан, которых должны обслужить вне очереди – например, пострадавшие от серьёзных травм лица или онкобольные, заключил депутат.

До этого лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов обратился в Минздрав с просьбой включить в полис обязательного медицинского страхования протезирование зубов, предоставив такую возможность социально незащищённым слоям населения. Он подчеркнул, что в списки льготников не включены многие пенсионеры, инвалиды, многодетные родители и другие малообеспеченные жители. В итоге они вынуждены сами оплачивать дорогостоящие услуги, причём на фоне инфляции и снижения доходов доступность зубного протезирования сильно снизилась.

