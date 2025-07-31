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Врач объяснил, почему не стоит затягивать с протезированием выпавшего зуба

Врач Вольберг: людям не стоит затягивать с протезированием выпавшего зуба
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Depositphotos

Пациентам не стоит затягивать с протезированием выпавшего зуба, потому что его отсутствие будет медленно сдвигать соседние — верхние зубы будут опускаться вниз, нижние — подниматься вверх. Об этом «Пятому каналу» рассказал стоматолог-хирург Роман Вольберг.

«Это как книжки на полке: если убрать одну, остальные наклонятся в образовавшийся промежуток», — пояснил хирург.

По его словам, в результате человек столкнется с нарушением прикуса, который будет заметен визуально или принесет дискомфорт во время пережевывания пищи или зевания. Кроме того, из-за этого могут возникнуть «суперконтакты», когда отдельный зуб смыкается раньше других. Среди других проблем — повышенная стираемость эмали и неравномерное распределение жевательной нагрузки. Последнее приводит к дисфункции височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС), из-за чего возникают щелчки при открывании рта, головные боли и спазмы жевательных мышц.

Стоматолог-ортопед высшей категории «СМ-Стоматология», кандидат медицинских наук Юрий Калинин до этого говорил, что человек может столкнуться с изменением формы челюсти при долгом отсутствии одного или нескольких зубов. По его словам, на фоне изменения баланса жевательной нагрузки в челюсти другие зубы будут смещаться и сталкиваться с большим давлением. Это приведет к тому, что эмаль будет изнашиваться быстрее.

Ранее врач ответила, безопасно ли отбеливать зубы содой.

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