Протезирование зубов хотят включить в ОМС

Депутат Миронов: нужно включить в ОМС протезирование зубов для некоторых россиян

В полис обязательного медицинского страхования необходимо добавить протезирование зубов, предоставив такую возможность социально незащищенным слоям населения. С такой инициативой к главе Минздрава Михаилу Мурашко обратился лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов, передает 360.ru со ссылкой на письмо.

Сегодня услуги зубного протезирования предоставляются бесплатно только льготным категориям населения и лишь в некоторых регионах, что приводит к формированию несправедливой ситуации, заявил депутат.

Он подчеркнул, что в списки льготников не включены многие пенсионеры, инвалиды, многодетные родители и другие малообеспеченные жители. В итоге они вынуждены сами оплачивать дорогостоящие услуги, причем на фоне инфляции и снижения доходов доступность зубного протезирования сильно снизилась. На этом фоне, по мнению Миронова, нужно включить эти услуги в ОМС для представителей незащищенных групп населения.

До этого депутат Госдумы Ярослав Самылин направил в Минздрав РФ обращение с просьбой обеспечить россиян с аллергией на пыльцу березы разрабатываемой отечественной вакциной по полису ОМС.

Ранее в Пермском крае клиника выставила счет двум бойцам СВО за бесплатную процедуру.