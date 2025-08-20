В московских аэропортах начали штрафовать «таксистов-зазывал»

В Шереметьево были выписаны первые штрафы нелегальным таксистам

В подмосковных аэропортах сотрудники МВД России начали проводить мероприятия по выявлению таксистов-зазывал. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства транспорта.

«В ходе мероприятий в аэропорту Шереметьево у терминалов В и С выявлено семь таксистов-зазывал», — говорится в сообщении.

В отношении нарушителей были составлены акты об административных правонарушениях.

В ведомстве также уточнили, что подобные рейды будут проводиться ежедневно для обеспечения безопасности посетителей аэропорта, а также для пресечения работы нелегальных таксистов.

Весной сообщалось, что на территории аэропортов Московской области запретят предложение услуг по перевозке легковым такси в случае отсутствия стоек для их заказа. Соответствующие ограничения вступили в силу в марте.

Ранее сообщалось, что водители с иностранными правами нашли лазейку для трудоустройства в такси.