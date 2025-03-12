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К аэропортам Москвы запретят вызывать такси при одном условии

В марте к аэропортам Москвы запретят вызывать такси, если нет стоек для заказа
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BreizhAtao/Shutterstock/FOTODOM

На территории аэропортов Московской области с марта запретят предложение услуг по перевозке легковым такси в случае отсутствия стоек для их заказа. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на постановление правительства Подмосковья.

«Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области в течение месяца со дня официального опубликования настоящего постановления разработать и утвердить требования к оборудованию и оформлению стойки заказа легкового такси на территории аэропорта в Московской области», — отмечается в документе.

Также в нем говорится, что предложение или оформление услуг по перевозке пассажиров или багажа легковым такси должно совершаться только за стойками заказа согласно требованиям Федерального закона №580-ФЗ.

До этого сообщалось, что Яндекс такси будет записывать на видео происходящее в салоне автомобиля для предотвращения конфликтов.

«Яндекс Такси запускает в приложении для водителей новую функцию — она поможет снизить количество конфликтов в поездках и ускорить их разрешение. Теперь водители смогут записывать и моментально отправлять в службу поддержки видео с происходящим в салоне автомобиля», — говорится в сообщении компании.

Ранее суд в Казани арестовал водителя такси, въехавшего в остановку.

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