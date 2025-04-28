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Водители с иностранными правами нашли лазейку для трудоустройства в такси

В Екатеринбурге иностранцы начали устраиваться в такси напрямую через таксопарки
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Vereshchagin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

В Екатеринбурге водители с иностранными водительскими правами нашли способ обойти запрет на работу водителями такси. Даже не успев вовремя заменить права, они устраиваются на работу, напрямую связываясь с таксопарками, передает ЕАН со ссылкой на участника отрасли.

«Сейчас иностранцы обращаются со своей проблемой в таксопарки, которые работают в связке с агрегаторами. Там им за определенную плату помогают открыть новый аккаунт, и они продолжают работать», — уточнил источник.

По его предположению, сотрудники таксопарка направляют в ГАИ заявку на смену прав, что позволяет им регистрировать на водителя новый аккаунт – так иностранцы получают возможность начать работать еще до сдачи экзамена. Причем до экзамена дело может и не дойти – с помощью такой схемы можно постоянно регистрировать новые аккаунты и работать с иностранными правами, подчеркнул инсайдер.

Напомним, согласно новым правилам, внесенным в ФЗ о безопасности дорожного движения, иностранцы и граждане РФ, получившие ВНЖ до 1 апреля 2024 года, обязаны заменить иностранные водительские права на российские. С 1 апреля текущего года зарубежные права признаются недействительными для управления транспортом. Для получения российских прав теперь требуется сдача экзаменов: категории А и B — только теория, категории C и D — теория и практика в автошколе.

Нарушение этого требования теперь влечет за собой административный штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

Ранее в Думе предложили аннулировать иностранные водительские права при нарушении ПДД.

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