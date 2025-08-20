На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские врачи спасли участника СВО после десятиминутной остановки сердца

В Находке спасли участника СВО после десятиминутной остановки сердца
close
Depositphotos

В Находке врачи спасли жизнь участнику СВО, у которого на десять минут остановилось сердце. Об этом сообщает Находкинская городская больница.

Инцидент произошел, когда мужчина средних лет, прибывший в отпуск из зоны проведения спецоперации, почувствовал давящую боль в груди — у него развился инфаркт. На станции скорой помощи у него остановилось сердце и не билось в течение десяти минут. Однако медики «неотложки» смогли вновь запустить его сердцебиение.

Пациенту с обширным поражением сердечной мышцы и кардиогенным шоком, который является самым тяжелым осложнением и реальной угрозой для жизни, провели операцию на сердце. Она прошла успешно.

Через две недели лечения мужчину выписали домой с рекомендацией отказаться от курения. Через месяц ему предписано вернуться на еще одну, уже плановую, операцию. Его жизни ничего не угрожает.

Ранее в Китае врачи спасли жизнь пациенту с практически оторванной головой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами