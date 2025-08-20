Мужчина, предложивший ребенку оральный секс в краснодарском магазине, стал фигурантом дела

В Краснодаре завели дело на мужчину, домогавшегося 13-летней девочки в магазине

В Краснодаре возбудили уголовное дело после того, как 13-летняя школьница подверглась домогательствам в магазине. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Следователи провели процессуальную проверку после появления информации о совершении преступления в отношении малолетней. По результатам мероприятий было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 135 УК РФ — развратные действия.

Подозреваемого установили и доставили в Следственный комитет, им оказался 22-летний мужчина. В данный момент прочие детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Инцидент произошел 18 августа в магазине на улице Суворова. Мужчина в зеленой водолазке сначала сбил девочку, а затем спросил у ребенка про опыт соития определенным способом. Затем он стал говорить об этом с друзьями, с которыми пришел в торговую точку, и они также включились в обсуждение перспективы половой связи своего спутника со школьницей. Злоумышленник настойчиво просил у девочки номер телефона.

Ранее педофил домогался двух школьниц на пляже в российском городе.