Подмосковный треш-блогер, избивший свою девушку, извинился на пороге отдела полиции

В Подмосковье треш-блогер, который жестоко избил свою девушку, записал видео с извинениями у порога отдела полиции. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Молодого человека вызвали к участковому по факту проведения проверки из-за видео, где он жестоко избивает девушку. Юноша записал на пороге отдела полиции видео, в котором извинился за содеянное перед пострадавшей, а также ее близкими.

Блогер назвал свой поступок «необдуманным» и призвал не брать с него пример. Он отметил, что «любимых дам надо любить и ценить».

Инцидент произошел в темное время суток на детской площадке в городе Шатура и попал на видео. Молодой человек, который ведет в Telegram небольшой треш-блог менее чем на 4 тысячи подписчиков, напал на свою возлюбленную. Он жестоко избил девушку — на кадрах с места случившегося видно, как он наносит ей удары, а пострадавшая кричит. Предварительно, у нее диагностировали сотрясение мозга, а также подозревают перелом лицевой кости.

