В Амурской области четырехлетний ребенок получил ожоги, упав в емкость с кипятком

В Амурской области ребенок получил ожоги 69% тела, упав в кипяток
Haggardous50000/Shutterstock/FOTODOM

В Амурской области ребенок пострадал, упав в емкость с кипятком. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Предварительно установлено, что четырехлетний мальчик из Серышевского района упал в некую емкость с кипятком и получил ожоги 69% поверхности тела.

«Ребенка транспортируют в ожоговое отделение Амурской областной клинической больницы», — говорится в сообщении.

Ведомство организовало проверку по факту инцидента. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

До этого девочке ошпарило ноги кипятком во время коммунальной аварии в Новосибирске. Инцидент произошел в микрорайоне «Весенний». Предварительно, там произошел прорыв теплосетей, и в результате пострадал ребенок. 11-летнюю девочку госпитализировали с ожогом ступни. Прокуратура начала проверку и установит все детали и обстоятельства случившегося.

Ранее подросток обварил ноги в гейзере в национальном парке.

