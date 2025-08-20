На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский суд принял иск против бывшего депутата Госдумы Гаджиева

Суд в Махачкале принял иск об обращении имущества Гаджиева в доход государства
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Советский районный суд Махачкалы принял к производству иск против бывшего депутата Государственной думы РФ от Республики Дагестан Магомеда Гаджиева (признан в РФ иностранным агентом) об обращении его имущества в доход государства. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя объединенной пресс-службы судов региона Зарему Мамаеву.

По ее словам, иск в суд направила Генеральная прокуратура РФ.

«В производстве Советского районного суда города Махачкалы находится административное дело по <...> иску <...> к Гаджиеву М. Т. и иным физическим и юридическим лицам о запрете экстремистской деятельности на территории РФ и обращении имущества в доход государства», — рассказала Мамаева.

20 августа журналисты РИА Новости со ссылкой на данные Генеральной прокуратуры РФ сообщили, что Магомед Гаджиев передал Западу сведения закрытого характера и за это получил от американских правительственных структур не менее $45 млн. Этот факт выявил Департамент государственной эффективности правительства США.

Как отметили в надзорном ведомстве, экс-парламентарий выразил готовность сотрудничать с западными специальными службами после того, как покинул территорию РФ. В обмен он просил предоставить ему иностранное гражданство.

Ранее Магомеда Гаджиева объявили в розыск.

