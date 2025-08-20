На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Крымчанка заняла у подруги десятки миллионов и перевела мошенникам

Жительница Севастополя два года общалась с аферистами и перевела им более 32 млн
true
true
true
close
Shutterstock

Аферисты выманили у 57-летней жительницы Севастополя десятки миллионов рублей. Мошенники общались с женщиной два года. Об этом сообщили в пресс-службе городского Управления МВД России.

Как рассказали полицейские, все началось с желания женщины подзаработать. В 2023 году она откликнулась на объявление о работе на маркетплейсе.

«Все показалось очень простым: регистрируешься на сайте, перечисляешь деньги на счет, якобы покупаешь товары, а вложенные деньги потом возвращают с процентами за поднятие рейтинга магазина», — уточнили в МВД.

Аферисты убедили потерпевшую, что она сможет заработать еще больше, если отправит средства на криптобиржу. Она начала вкладываться в криптовалюту, полагая, что увеличивает свой доход.

«Решив сорвать 'большой куш', женщина продала квартиру, а также заняла в общей сложности 27 миллионов рублей у своей подруги, не сообщив ей, куда хочет 'вложить' ее капитал», — поделились полицейские.

В итоге крымчанка передала аферистам более 32 млн рублей. Потерпевшая и ее подруга обратились с заявлениями в правоохранительные органы.

Ранее в Краснодаре мужчина перевел мошенникам 14 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами