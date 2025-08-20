Крымчанка заняла у подруги десятки миллионов и перевела мошенникам

Аферисты выманили у 57-летней жительницы Севастополя десятки миллионов рублей. Мошенники общались с женщиной два года. Об этом сообщили в пресс-службе городского Управления МВД России.
Как рассказали полицейские, все началось с желания женщины подзаработать. В 2023 году она откликнулась на объявление о работе на маркетплейсе.
«Все показалось очень простым: регистрируешься на сайте, перечисляешь деньги на счет, якобы покупаешь товары, а вложенные деньги потом возвращают с процентами за поднятие рейтинга магазина», — уточнили в МВД.
Аферисты убедили потерпевшую, что она сможет заработать еще больше, если отправит средства на криптобиржу. Она начала вкладываться в криптовалюту, полагая, что увеличивает свой доход.
«Решив сорвать 'большой куш', женщина продала квартиру, а также заняла в общей сложности 27 миллионов рублей у своей подруги, не сообщив ей, куда хочет 'вложить' ее капитал», — поделились полицейские.
В итоге крымчанка передала аферистам более 32 млн рублей. Потерпевшая и ее подруга обратились с заявлениями в правоохранительные органы.
Ранее в Краснодаре мужчина перевел мошенникам 14 млн рублей.