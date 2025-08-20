На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Краснодаре дети поймали чужую собаку, повесили ее и порезали ножом

Кадр из видео/Telegram-канал «Осторожно, новости»

В Краснодаре дети истязали собаку и подвесили ее за ошейник, чтобы отвести от себя подозрения. Об этом «Осторожно, новости» рассказали местные жители.

В середине июня пес по кличке Уголек сорвался с поводка и убежал от хозяйки, которая три года назад забрала его с улицы. Вместе с волонтерами она искала питомца четыре дня. В итоге тело животного с ранами и признаками разложения нашли на территории стройки, расположенной неподалеку от ЖК Отражение, где жил пес.

Было установлено, что 22 июня группа детей зашла на строительную площадку вместе с собакой, а через 10 минут вернулась обратно уже без нее. Как сообщается, несовершеннолетние изрезали животное ножом, избили, а затем повесили, зацепив ошейник за крюк арматуры. Жители комплекса утверждают, что они пытались таким образом «имитировать самоповешение».

Хозяйка Уголька опросила подозреваемых и вызвала полицию, но правоохранители отказали ей в возбуждении уголовного дела, поверив в то, что «собака сама зацепилась за арматуру и повисла».

«Пес раньше жил возле школы и очень любил детей. Уголек быстро стал любимцем всего ЖК Отражение, а младшее поколение жителей было от него просто в восторге», — говорят местные и надеются привлечь живодеров к ответственности.

Ранее стала известна судьба детей, которые пытались сжечь кошку в Махачкале.

