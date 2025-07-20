Стала известна судьба детей, которые пытались сжечь кошку в Махачкале

В Махачкале решили судьбу детей, который пытались сжечь кошку в подъезде многоэтажки, сообщили в МВД Дагестана.

Двух малолетних живодеров, которые временно проживали со своей тетей, отправили в центр временного содержания.

«Являюсь тетей данных детей, о поступке которых сегодня мне стало известно. Я являюсь доверительным лицом, доверенность от мамы есть у меня. Она – моя младшая сестра. Где их мама, мне не известно. Поступок своих детей-племянников я порицаю. Такого больше не повторится, приношу свои извинения», — сказала женщина правоохранителям.

Тем не менее ее племянников изъяли и поместили в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Разбирательство по делу продолжается.

18 июля в СМИ появилась информация об инциденте, произошедшем в доме на Азиза Алиева. Дети облили животное бензином и подожгли. Известно, что школьники уже не в первый раз наносят вред животным. Так, ранее они выкололи глаза другому животному.

На кадрах с места заметно, как они идут, предположительно, на второй этаж. Затем, после вспышки огня они выбегают из подъезда. За ними бежит охваченная огнем кошка, которая не смогла выбраться из дома из-за закрывшейся за школьниками двери. Кошке удалось выжить.

Ранее мужчина сбросил собаку с моста на железнодорожные пути в российском регионе.