На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стала известна судьба детей, которые пытались сжечь кошку в Махачкале

Школьники из Махачкалы, пытавшиеся сжечь кошку, отправлены в центр содержания
true
true
true

В Махачкале решили судьбу детей, который пытались сжечь кошку в подъезде многоэтажки, сообщили в МВД Дагестана.

Двух малолетних живодеров, которые временно проживали со своей тетей, отправили в центр временного содержания.

«Являюсь тетей данных детей, о поступке которых сегодня мне стало известно. Я являюсь доверительным лицом, доверенность от мамы есть у меня. Она – моя младшая сестра. Где их мама, мне не известно. Поступок своих детей-племянников я порицаю. Такого больше не повторится, приношу свои извинения», — сказала женщина правоохранителям.

Тем не менее ее племянников изъяли и поместили в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Разбирательство по делу продолжается.

18 июля в СМИ появилась информация об инциденте, произошедшем в доме на Азиза Алиева. Дети облили животное бензином и подожгли. Известно, что школьники уже не в первый раз наносят вред животным. Так, ранее они выкололи глаза другому животному.

На кадрах с места заметно, как они идут, предположительно, на второй этаж. Затем, после вспышки огня они выбегают из подъезда. За ними бежит охваченная огнем кошка, которая не смогла выбраться из дома из-за закрывшейся за школьниками двери. Кошке удалось выжить.

Ранее мужчина сбросил собаку с моста на железнодорожные пути в российском регионе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами