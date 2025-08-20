Стало известно, какие школьные товары сильнее всего подорожали в 2025 году

Аналитики платформы фискальных данных «Такском» проанализировали 50 млрд кассовых чеков и выяснили, как изменились цены на школьные товары в этом году по сравнению с прошлым. Так, ручка в июле-августе стоила 51,33 рубля, что на 3,1 % больше, чем годом ранее, а вот цена на карандаш снизилась на 11,7% до 73,36 рубля, передает RT со ссылкой на итоги исследования.

Средний чек на покупку школьных товаров за год вырос на 7%, сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование «Чек Индекса». Однако аналитик финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Лоссан рассказывал «Известиям», что в сравнении с 2024 годом стоимость выросла на 35%. По его словам, особенно цены увеличились на гардероб для девочек — в 1,5 раза.

Что касается конкретных товаров, то, к примеру, школьная тетрадь в текущем году в среднем стоит 36 рублей, блокнот – 116,18 рубля. Если говорить о школьной форме, то средняя стоимость ботинок для мальчика составляет 3287,83 рубля, а туфель для девочки — 2813,76 рубля.

Выросли в этом году цены на рубашки для мальчиков на 5,9% до 1690,32 рубля. А вот рубашки для девочек набрали в цене сразу 18,9%, дойдя до средней стоимости 1239,72 рубля. При этом брюки для мальчиков стоят порядка 1875,27 рубля, для девочки – 1481,05 рубля. А вот школьное платье обойдется родителям в 2299,8 рубля, а юбка еще в 1294,77 рубля. За рюкзак в среднем придется отдать порядка 2397,53 рубля.

До этого эксперты страхового брокера Mains выяснили, что 43,6% россиян тратят на подготовку детей к школе более 30 тысяч рублей. В 10–20 тысяч оценили свои расходы 34,8% родителей, а в 20–30 тысяч — 16,2%. Отвечая на вопрос о том, на что уходит больше всего денег, больше половины родителей (52,4%) назвали канцтовары — рюкзак, тетради, ручки и так далее. На втором месте по частоте упоминаний оказались одежда и обувь для школы — ее назвали 44,8%. Также упоминали учебники и рабочие тетради (37,1%), школьные взносы на охрану, ремонт, дополнительные занятия и прочее (30,3%) и технику — планшеты, ноутбуки и телефоны (10,5%).

