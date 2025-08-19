В США гражданина Китая осудили за незаконный экспорт оружия в КНДР

Суд в Калифорнии приговорил китайца к 8 годам тюрьмы за поставки оружия в КНДР

Суд в Калифорнии приговорил гражданина Китая к восьми годам лишения свободы за незаконный экспорт из США оружия для последующей отправки в КНДР. Об этом сообщил американский Минюст, передает ТАСС.

По данным ведомства, мужчина по имени Вэнь Шэнхуа в 2023 году отправил в Гонконг три контейнера со стрелковым оружием, после чего груз был переправлен в КНДР. Спустя год фигурант закупил боеприпасы к отправленному оружию и получил доступ к ряду технологий военного назначения.

После ареста он признал себя иноагентом, а также взял на себя ответственность за нарушение закона «об экономических полномочиях в случае международных чрезвычайных ситуаций».

Отмечается, что мужчина находился в стране нелегально после истечения срока действия его студенческой визы в 2013 году.

До этого россиянин с двойным гражданством Дмитрий Тимашев, арестованный в США, признался местным властям в экспорте военного оборудования в РФ в обход санкций. По данным минюста США, 58-летний мужчина делал это в обмен на оплату обучения и аренды жилья дочери в Екатеринбурге. Он поставлял в РФ детали огнестрельного оружия и его компоненты, а также боеприпасы.

Ранее в РФ уличили украинских пограничников в незаконном вывозе оружия.