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В РФ уличили украинских пограничников в незаконном вывозе оружия

ТАСС: пограничники с Украины пытаются нелегально вывезти из-под Сум оружие
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Thomas Peter/Reuters

Мобилизованные в пограничники бывшие заключенные на Украине пытаются нелегально вывезти из Сумской области в другие регионы оружие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Мобилизация в украинское пограничное управление бывших заключенных привела к росту преступности среди вражеских пограничников, в том числе незаконного оборота оружия, которое они пытаются вывезти из Сумской области в центральные и западные области Украины», — заявил он.

До этого житель Коми пытался вывезти из России через границу военную технику, замаскировав ее под бытовую. По данным ФСБ, техника использовалась для обнаружения движущихся наземных целей.

Следственное подразделение УФСБ России по Коми завело уголовное дело в отношении 57-летнего мужчины о попытке контрабанды оружия. Максимальное наказание за это — до семи лет колонии.

21 июля представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев рассказал, что западные страны оказывают военную помощь Украине не просто так, а в обмен на зерно, которое направляется в страны Европы.

Ранее США одобрили продажу Украине оборудования для ПВО на $180 млн.

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