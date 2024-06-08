Россиянин признался США в экспорте боеприпасов в РФ

Россиянин с двойным гражданством Дмитрий Тимашев признался властям США в экспорте военного оборудования в РФ в обход санкций. Об этом сообщает ТАСС.

По данным минюста США, 58-летний мужчина делал это в обмен на оплату обучения и аренды жилья дочери в Екатеринбурге. Он поставлял в РФ детали огнестрельного оружия и его компоненты, а также боеприпасы. Американские следователи считают, что поставки мужчина осуществлял с 2020 по 2023 года. Ему грозит пять лет заключения. Приговор будет оглашен 8 ноября.

До этого подозреваемый в поставках чипов в обход санкций сбежал в РФ от суда в Нидерландах.

По данным AD, подозреваемый провел под стражей 2,5 месяца, но затем был освобожден в декабре 2022 года для ухода за тяжело больной свекровью. После того, как он не явился в суд, правоохранители заявили, что он, вероятно, сбежал.

Мужчина прожил в Нидерландах около 30 лет. После введения санкций в отношении России в мае 2022 года он официально перестал заниматься торговлей микрочипами и перепрофилировал принадлежащий ему магазин на торговлю канцелярскими принадлежностями и бумагой.

Ранее журнал The Economist рассказал об использовании «серых» схем для обхода санкций по нефти из РФ.