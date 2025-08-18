В Госдуме придумали, как семьям со школьниками ощутимо сэкономить

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» намерены внести на рассмотрение законопроект, предоставляющий школьникам право бесплатно ездить в городском транспорте. Об этом сообщает РИА Новости. С инициативой выступили глава фракции Сергей Миронов и первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. Нижняя палата должна рассмотреть законопроект в понедельник, 18 августа.

По словам Миронова, сейчас бесплатно пользоваться общественным транспортом могут дети-сироты и учащиеся из многодетных семей.

«Проезд до школы и обратно одного школьника в среднем обходится родителям в две с лишним тысячи рублей ежемесячно. Понятно, что во многих городах эта сумма гораздо выше. А ведь ребятам надо еще ездить на кружки и секции, в гости, да мало ли еще куда. И уже набегает немалая сумма», — сказал глава фракции.

Он считает, что предложенная мера освободит бюджет семьи от этих трат и решит проблему противоборства между контролерами и юными пассажирами без билетов.

Гусев согласился с Мироновым, отметив, что в случае принятия законопроекта для многодетных семей сумма экономии может составить 15 тыс. руб. или больше, а это «ощутимые деньги».

