В Челябинске школьник без прав протаранил троллейбус

Челябинский подросток сел за руль без прав и устроил ДТП. Об этом сообщает 74.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию региона.

Инцидент произошел в Металлургическом районе, на улице Богдана Хмельницкого. Автомобиль марки Daewoo врезался в Kia после попытки проехать на красный.

«Впоследствии автомобиль Daewoo Nexia совершил столкновение с троллейбусом «Синара» маршрута № 14», – сообщается в публикации.

На кадрах с места заметно, что часть машины первого участника аварии смяло. Троллейбус серьезных повреждений не получил, во время ДТП никто не пострадал.

Разбираясь в ситуации, сотрудники выяснили, что за рулем Daewoo находился 17-летний юноша без прав. Автомобиль поместили на штрафстоянку, на место вызвали родителей. Разрешили ли они подростку взять машину, не уточняется.

В результате в отношении молодого человека составили протоколы за езду без прав и проезд на красный свет.

Ранее в Красноярске пьяный водитель протаранил машину ДПС, уходя от погони.