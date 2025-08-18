Крушение самолета на поле для гольфа к северу от Сиднея попало на видео

В Австралии к северу от Сиднея легкомоторный самолет совершил аварийную посадку на поле для гольфа. Об этом сообщает ABC News.

Как передает телеканал, это произошло накануне около 14:00 (7:00 мск) во время учебно-тренировочного полета. На борту воздушного судна Piper Cherokee находились пилот-инструктор и курсант. Судя по кадрам с места посадки, у самолета повреждено крыло и оторвались колеса. Медики оказали помощь двум пострадавшим с незначительными травмами на поле для гольфа, после чего госпитализировали их для дальнейшего обследования.

По данным властей, причина аварии пока не установлена, но она могла произойти из-за неполадок в работе двигателя.

«Я подумал: «Это большая птица», посмотрел вверх и увидел самолет, который был так близко, что я мог бы подбросить клюшку и попасть по нему», — описал случившееся один из игроков в гольф.

