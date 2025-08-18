На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Крушение самолета на поле для гольфа к северу от Сиднея попало на видео

В Австралии легкомоторый самолет аварийно приземлился на поле для гольфа
close
Richard Wainwright/Reuters

В Австралии к северу от Сиднея легкомоторный самолет совершил аварийную посадку на поле для гольфа. Об этом сообщает ABC News.

Как передает телеканал, это произошло накануне около 14:00 (7:00 мск) во время учебно-тренировочного полета. На борту воздушного судна Piper Cherokee находились пилот-инструктор и курсант. Судя по кадрам с места посадки, у самолета повреждено крыло и оторвались колеса. Медики оказали помощь двум пострадавшим с незначительными травмами на поле для гольфа, после чего госпитализировали их для дальнейшего обследования.

По данным властей, причина аварии пока не установлена, но она могла произойти из-за неполадок в работе двигателя.

«Я подумал: «Это большая птица», посмотрел вверх и увидел самолет, который был так близко, что я мог бы подбросить клюшку и попасть по нему», — описал случившееся один из игроков в гольф.

В марте на авиашоу в Южной Африке самолет взорвался на глазах у 2 тыс. зрителей. На видео с места происшествия реактивный самолет Impala переворачивается в воздухе, а затем начинает снижаться, после чего ударяется о землю и загорается. При этом от него поднимается большой столб черного дыма. Пилот не выжил. После крушения авиашоу было прервано.

Ранее самолет-разведчик ВВС США подал сигнал бедствия.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами